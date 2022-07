Violences en milieu scolaire : sept fois où les élèves ont perdu la tête

Avant la mise à sac d’une salle de classe au lycée Ousmane Sembène de Yoff, l’espace scolaire sénégalais avait connu, entre 2020 et 2021, des situations similaires ou celles où des élèves malmènent des enseignants. Dans son édition d’hier, jeudi, le journal Bés Bi-Le Jour a recensé sept cas. La liste n'est pas exhaustive.



1. CEM de Hann



Juillet 2021, début des grandes vacances scolaires. Des élèves du CEM de Hann, pour exprimer leur joie, mettent à sac leurs classes et piétinent leurs blouses. Les réseaux sociaux s'enflamment devant les images de ces actes de vandalisme. Le Conseil de discipline de l’établissement propose l’exclusion définitive d’une quinzaine de mis en cause. Le ministère de l’Education pose son véto.



2. Lycée de Ourossogui



La même année, c’est le lycée de Ourossogui qui est le théâtre de la folie d’élèves désireux de marquer leur départ en vacances. Les pensionnaires de cet établissement ont choisi de jeter cahiers et blouses dans une mare d’eau.



3. Lycée de Jamweli (Vélingara)



C'est comme si les élèves du CEM de Hann avaient fait des émules. Dans la commune de Vélingara, des apprenants en classe de terminale du lycée de Jamweli défoncent les portes de leur salle de classe pour organiser une soirée dansante. Pire, ils brûlent les tables-bancs et mettent le feu aux logements des enseignants.



4. Lycée de Kébémer



En plus des actes de mise à sac d'infrastructures, l’espace scolaire sénégalais est parfois le théâtre d’agressions d’enseignants par des élèves déchaînés. C’était le cas en mai 2021, au lycée de Kébémer. Une professeure de philosophie renvoie un élève pour un retard jugé volontaire. Ce dernier, pour se venger, étrangle l’enseignante avant de la rouer de coups. La victime recommande l’exclusion définitive de son agresseur. Le Conseil de discipline s’y oppose, considérant le casier vierge de l’élève en cause. L’enseignante essaiera d’obtenir réparation au pénal.



5. Lycée de Sangué (Thiès)



L’élève El Hadji Malick Maodo Ndione agresse M. H. Diawara, le surveillant du premier cycle du lycée de Sangué (Thiès). Le Conseil de discipline se réunit et décide d’exclure définitivement l’élève indélicat. Une décision approuvée par le ministère de l’Education nationale.



6. et 7. Lycée Blaise Diagne



En 2020, la professeure d’EPS Coumba Ngom est défigurée par Dieynaba Ndiaye, élève en classe de cinquième au lycée Blaise Diagne. L’affaire avait fait grand bruit avec notamment un mouvement de colère des syndicats d’enseignants.



Un an plus tard, toujours au lycée Blaise Diagne, une autre professeure d’EPS est également victime d’agression. Son agresseur ? Un élève qui jouait au ballon avec ses camarades en empiétant sur l’espace réservé aux cours d’EPS. La professeure a eu le «tort» de rappeler ces derniers à l’ordre. Les parties avaient fini au commissariat de Point E.