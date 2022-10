[Nouvelle vague féministe] Awa Seck : «Les hommes ont raison d’avoir peur parce qu’on bouscule leurs privilèges »

Awa Seck est une juriste, entrepreneure et féministe

Elles sont les figures de proue d’un nouveau type de féministe, très engagée, parfois radicale et en première ligne pour défendre des causes justes, comme la série de féminicides enregistrée récemment au Sénégal. Bien loin des Caroline Faye, Mariama Ba ou encore Fatou Sow, ces féministes ont décidé de porter le combat via les réseaux sociaux et autres actions sur le terrain. Awa Seck alias la Moussoreuse est la première à se jeter à l’eau. Splash !





Awa Seck est une juriste, entrepreneure et féministe. Elle a fait ses études de droit à l’université Gaston Berger de Saint-Louis et poursuit ses humanités en France. La diourbeloise se définit comme une femme libre dans sa tête et qui aime les challenges. Au Sénégal, la jeune femme est plus connue sous le nom d’Awa Moussor en référence à ces bouts de tissus qu’elle confectionne. En plus de la mode, elle vit son féminisme au quotidien, partout dans ses relations interpersonnelles, familiales, amicales, professionnelles.





Quelle définition donnez-vous au féminisme ?





Le féminisme est une idéologie politique qui lutte contre le patriarcat un système d’oppression des femmes qui hiérarchise les hommes et les femmes. Mon féminisme est pour l’égalité homme-femme seul mode de société qui fera disparaître les violences faites aux femmes sous toutes ses formes.





Quand est-ce que vous avez commencé à vous engager dans le mouvement ?





Ma prise de conscience féministe a toujours été là sans que je l’appelle féminisme. En effet, j’ai toujours milité pour les droits des femmes, contre la mortalité maternelle et infantile, leur autonomie financière, les injustices et les discriminations envers les femmes et les jeunes filles. Avec une grande ouverture d’esprit, j’ai décidé de m’y intéresser. J’ai fait mes recherches, à travers des œuvres féministes comme “Une si longue lettre” de Mariama Bâ que j’ai relue, “La parole aux négresses” d’Awa Thiam, les publications de Fatou Sow qui a créé le département genre à la CODESRIA. J’ai mieux compris le mouvement féministe au Sénégal. Cela remonte à 2014.





J’ai rejoint le Collectif des féministes du Sénégal en 2021, je regrette de ne pas l’avoir fait plus tôt.





« Se dire féministe aussi bien à l’époque que maintenant pour une femme, c’est prendre un risque»





Vous dites avoir découvert ce courant à travers des femmes comme Mariama Bâ ou encore Fatou Sow. Quelle lecture faites-vous donc du féminisme à travers ces femmes ?





J’ai pu découvrir que nos pionnières se sont démarquées des féministes blanches qui étaient universalistes. Le féminisme des Sénégalaises était né après les indépendances pour se libérer du blanc, de ses standards puis se libérer des traditions oppressantes. De 1970 à 1980, Marie Angélique Savané l’appelle l’âge d’or du féminisme. Ce fut la lutte pour l’accès à l’éducation des filles, contre l’excision. Caroline Faye a été la première femme présente lors de la rédaction du code de la famille sous la direction de Me Keba Mbaye. Elle avec les autres se sont battues pour que les droits des femmes sénégalaises soient reconnues.





Elles répondaient aux préoccupations des femmes sénégalaises et africaines Comme le dit Fatou Sow, elles ont rompu avec le féminisme occidental, blanc. Elles étaient le produit de leur histoire, qu’elles n’avaient pas déconstruite. Elles parlaient du patriarcat, mais elles n’ont jamais considéré la colonisation comme un vecteur d’inégalités. Or, la colonisation a eu des répercussions terriblement négatives sur les droits des femmes et leur statut. Il fallait penser un féminisme sénégalais.





Les luttes ont toujours été là, le refus du statu quo mais on l’appelait autrement : émancipation des femmes, luttes féminines. D’ailleurs, aujourd’hui, des femmes pour se protéger ne se déclarent pas féministes mais plutôt militantes des droits des femmes, elles utilisent tous les synonymes possibles parce qu’être féministe au Sénégal c’est dangereux.





« Il faut beaucoup de courage pour se déclarer féministe car on lui donne une connotation négative, on nous accuse de tous les maux du pays alors que les hommes sont responsables. »





En quoi est-ce dangereux ?





Se dire féministe aussi bien à l’époque que maintenant pour une femme c’est prendre un risque. Il faut beaucoup de courage pour se déclarer féministe car on lui donne une connotation négative, on nous accuse de tous les maux du pays alors que les hommes sont responsables.





De l’autre côté, un homme qui est vu comme allié, parle de féminisme, des violences faites aux femmes est valorisé, il a un rang de sauveur.





Il y a énormément de stratégies pour nous réduire au silence, décourager celles qui veulent le briser, changer les choses pour les femmes sans attendre une validation masculine.





Les hommes ont raison d’avoir peur parce qu’on bouscule leurs privilèges.





« Je suis féministe radicale et je l’assume, je trouve même que je ne le suis pas assez ni mes consœurs »





Qu’est-ce que cela vous apporte en tant que femme ?





Cela m’a permis de rencontrer d’autres militantes et mieux coordonner nos actions, lutter chacune à notre façon tout en ayant le même objectif.





Sankara disait: « Le poids des traditions séculaires de notre société voue la femme au rang de bête de somme. Tous les fléaux de la société coloniale, la femme les subit doublement : premièrement, elle connaît les mêmes souffrances que l’homme ; deuxièmement, elle subit de la part de l’homme d’autres souffrances. Dans ce cas de figure, l’émancipation de la femme est l’idéologie d’affranchissement de cette couche de la population du joug patriarcal et son lot de corollaires. »





Rejoindre le mouvement des femmes m’a permis d’apprendre plus, de connaître la solidarité, le soutien et savoir qu’on n’est pas seule malgré les coups reçus. Les révolutions n’ont jamais été menées par la majorité il faut des gens persévérants parce que seule la lutte libère.





Quelle est votre vision du féminisme ?





Mon féminisme est une continuité de l’héritage de nos aînées qui ont fondé le féminisme sénégalais. Pour ne pas les citer Awa Thiam, Mariama Bâ, Fatou Sow, Marie Angélique Savané, Caroline Faye etc. Je ne fais que suivre ce qui a déjà été fait dont j’ai bénéficié tout en militant pour des problèmes de notre temps.





J’atteindrais ma vision du féminisme le jour où une femme pourra parler librement sans craindre d’être stigmatisée, isolée, battue, exclue parce qu’elle sait qu’elle pourra vivre pleinement sa vie et comme elle l’entend.





Au Sénégal, je suis toujours amusée quand on parle de féminisme comme si c’était un club où les femmes sont ravies de dénoncer les violences, les inégalités sociales, économiques et aiment être insultées.





Il y a autant de féminismes que de modes d’action. Contrairement à ce que l’on pense et voit il reste beaucoup à faire dans le domaine des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes chez nous. Nous devons être vigilantes pour que nos acquis ne nous soient pas arrachés, il suffit d’un simple changement de régime pour que la vie des femmes bascule.





A ce propos, que répondez-vous à ceux qui vous taxent d'être des féministes " radicales "?





Je suis féministe radicale et je l’assume, je trouve même que je ne le suis pas assez ni mes consœurs. Être féministe radicale c’est dire que ma sécurité, celle des femmes, sont plus importantes que les sentiments des hommes.





Une vraie féministe radicale rendrait les coups et les violences que les hommes font subir aux femmes, ce serait œil pour œil. Nous ne le faisons pas.





Marie Angélique Savané dit que les militantes féministes actuelles, nous, ont perdu de la vigueur. Nous sommes molles, on est moins courageuses que leur génération. C’est vrai, elles étaient plus courageuses dans un environnement beaucoup plus conservateur. Imaginez parler de féminisme au Sénégal des années 80 ?





« Aujourd’hui, les plus grands obstacles à la libération de la parole des femmes, à leur ascension sont les conservatismes culturels et les fondamentalismes religieux qui menacent les droits des femmes sénégalaises »





Vous avez salué le combat mené par les pionnières. Mais qu’est-ce qui reste à faire actuellement ?





Il reste beaucoup de choses à faire pour l’accès aux postes de responsabilité, la contraception, la santé maternelle, les mariages précoces, l’accès à l’avortement médicalisé conformément au protocole de Maputo signé par l’Etat du Sénégal.





Il est aussi important de rappeler que les viols dont l’inceste sont commis dans la famille par des personnes de l’entourage de la victime.





Si combattre tout cela fait de moi une féministe radicale, oui je le suis et je continuerai. « Su jigen sonul wone féministe du am ».





Je ne discute ni de mon existence en tant qu’être humain, ni du respect de mon intégrité physique, ni pourquoi je mérite de vivre dans une société où je peux décider de ma vie sans que des hommes me disent où me mettre, comment parler etc.





Dans mon militantisme, je ne cherche pas à plaire, un droit n’a jamais été acquis par le sourire, on l’arrache.





“Notre parole se libère sur les réseaux sociaux et cela doit avoir un coût social et professionnel pour un homme qui dit des paroles sexistes, misogynes, fait l’apologie du viol”





Quel rôle tiennent les réseaux sociaux dans votre combat ?





Les réseaux sociaux participent beaucoup à la vulgarisation de la parole militante, à nous donner de la visibilité. C’est mon outil essentiel pour communiquer, sensibiliser même si je fais du terrain.





Tout ce que nous disons, faisons grâce aux réseaux sociaux pour toucher plus de monde, les média classiques ne nous le permettent pas. Je suis une militante sénégalaise, je vis dans un autre pays même si je viens souvent au Sénégal, Facebook et Twitter sont mes outils. Les personnes que j’accompagne, j’oriente peuvent me contacter grâce à ces canaux. J’y mène des campagnes de sensibilisation avec mes consœurs féministes.





Il ne faut surtout pas quitter parce que notre parole se libère sur les réseaux sociaux et cela doit avoir un coût social et professionnel pour un homme qui dit des paroles sexistes, misogynes, fait l’apologie du viol.





Toutes ces stratégies consistent à nous réduire au silence, les hommes sénégalais sur twitter sont très sexistes, participent beaucoup à la culture du viol, nous harcèlent et c’est pour pouvoir parler librement sans être inquiétés. Nous ne nous laisserons pas faire.





Justement quels sont les écueils du féminisme dans notre pays ?





Aujourd’hui, les plus grands obstacles à la libération de la parole des femmes, à leur ascension sont les conservatismes culturels et les fondamentalismes religieux qui menacent les droits des femmes sénégalaises





Sans oublier ces femmes qui sont victimes de l’éducation reçue qui servent de mains aux hommes pour oppresser.





En effet, les hommes qui nous ont élevés étaient plus déconstruits que la génération actuelle. Nous constatons un net recul dans les mentalités.





Il y a aussi le traitement médiatique, le langage journalistique, je pense que nous aurions beaucoup à gagner dans une société égalitaire où les femmes sont traitées comme les hommes pour aspirer au développement.





On nous dit souvent que votre combat serait mieux entendu si vous le dites de telle ou telle façon ou bien voir des hommes dire qui est une bonne ou une mauvaise féministe.





Nous n’avons pas à faire plaisir aux hommes pour être traité avec respect, ceux qui veulent combattre les injustices doivent le faire par principe mais non pour le beau tagal d’Awa Moussor.