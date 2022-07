Kiné NDIAYE, coach en couple : « Certains hommes préfèrent se référer aux films pornographiques, ce qui aggrave la situation »

Kiné Ndiaye analyse l’impact dévastateur de la frustration sexuelle sur le couple et appelle les hommes à se remettre en question.



Comment définir l'insatisfaction ou la frustration sexuelle ?



On parle d’insatisfaction sexuelle lorsqu’un des partenaires a une incapacité de satisfaire les besoins physiologiques de l’autre. La conséquence, ce sont des frustrations sexuelles.







Quelles en sont les causes ?