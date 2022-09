« Le président doit mieux structurer le ministère du commerce », Sénégal Sunu Yitté

Faly Wilane : « Le président doit mieux structurer le ministère, du commerce »

Coordonnateur national et porte-parole du mouvement Sénégal Sunu Yitté, Faly Wilane revient sur la cherté de la vie et la posture du ministère du commerce. Il invite également le chef de l’Etat à former un gouvernement d’union national où la casquette politique ne sera plus un critère de sélection décisif. Il décline également ses attentes par rapport à la 14ème législature de l’assemblée nationale.





Parlez-nous un peu de votre mouvement citoyen ?





Sénégal sunu Yitté est né du fait qu’on a eu à faire de longues réflexions et concertations à travers le pays. Nous avons donc décidé, avec des amis issus de multiples corporations, (médecins, avocats, cadre moyens et supérieurs…) de mettre sur pied ce mouvement, il y a exactement deux ans. L’objectif est de participer à l’effort national de réflexion dans tous les domaines : politique, économique, social, sanitaire… A chaque fois, nous donnons notre point de vue par rapport à une situation bien déterminée dans le pays. Nous sommes à peu près 8 000 membres actifs, avec des gens de la diaspora, en France, en Italie et un peu partout en Europe. Et chaque jour, nous avons de nouveaux adhérents.





D'où viennent les ressources du mouvement ?





Par rapport aux sources de revenus, nous avons pu bénéficier de temps à autre, de certaines participations relevant du mécénat et des bonnes volontés. Le mouvement est citoyen, il est ouvert à tout le monde. Et nous invitons tout le monde à venir adhérer à ce mouvement qui prend de l’ampleur chaque jour.





Comment jugez-vous la situation actuelle du pays ?





Nous nous félicitons de la démocratie sénégalaise qui est un exemple en Afrique. Nous avons eu à faire trois élections : locales, législatives et Hcct. La situation politique mérite une longue réflexion. Les gens ont tendance à parler de tension politique nationale. Nous, on ne le voit pas sous cet angle. Nous saluons l’esprit démocratique de l’opposition et de la majorité, mais nous avons de fortes recommandations à l’endroit du Président Macky Sall pour qu’il tende la main à l’opposition, à toutes les forces vives de la nation : la société civile, les religieux, les mouvements citoyens pour créer une certaine unité nationale.





Nous lui recommandons aussi de former un gouvernement d’union nationale pour apaiser les esprits. Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, nous avons une courbe exponentielle au niveau de l’inflation des prix des denrées de première nécessité, du carburant… C’est vrai que c’est un phénomène mondial qui n’a rien à voir avec le Sénégal, mais nous en subissons les fortes répercussions.





Il faut donc qu’il tende la main à tout le monde. S’il le faut même faire des assises nationales comme dans le secteur de la santé où ces derniers jours, on connaît des remous, les gens se tiraillent. Nous sommes une nation indivisible et le président qui est à la tête doit, tout temps, œuvrer à calmer les esprits et la tension sociale.





Nous tenons également à ce que le président de la République appuie l’entrepreneuriat local dans tous les secteurs, y compris l’agriculture en incitant les Sénégalais à consommer local.





Justement, quelle appréciation avez-vous de l'attitude du ministère du commerce face à la cherté des prix ?





La situation ne vient pas du Sénégal, elle est mondiale, mais je pense que le président doit œuvrer à mieux structurer le ministère du commerce. Quand il y a inflation, les services techniques du ministère du commerce doivent informer, expliquer. La communication est importante. Je vois certaines failles au ministère du commerce. Il faut donc le structurer, et, de manière générale, tous les autres ministères.





Actuellement, nous sommes à une période où il faut mettre partout l’homme ou la femme qu’il faut à la place qu’il faut. Nous avons les ressources humaines. La casquette politique doit être derrière. Nous vivons une récession mondiale, il faut prendre des hommes de valeur, des gens capables de relever des défis pour notre chère nation.





L’Etat est en train de mettre des subventions dans plusieurs secteurs, mais est-ce que c’est une solution pour faire baisser les prix ? Il faut certains responsables pour expliquer l’origine de la hausse des prix, sinon ça va se retourner contre eux. Les gens disent que c’est le président Macky Sall, alors que c’est un problème de communication du côté des hommes choisis.





Sur le plan politique, comment voyez-vous la future assemblée nationale ?





Ce sera une assemblée de rupture, puisque depuis les indépendances jusqu’ici, on n’a jamais vu une telle configuration. Comme le disent les Anglais, c’est fifty-fifty. Les députés doivent avoir une autre attitude, surtout par rapport à la cherté de la vie. C’est ce que les populations attendent de la future Assemblée nationale, qu’on y pose des problèmes concrets de la population, qu’on y trouve des solutions.





Quelle que soit l’appartenance politique, les Sénégalais attendent des débats de haute qualité. Nous n’avons pas besoin d’invective, d’insulte, de violence. Nous avons besoin de cette rupture qu’on n’a pas eu depuis les indépendances : poser des réflexions sur les inondations, la cherté de la vie, les postes de santé, les routes défectueuses… Nous ne voulons pas de réflexions qui aboutissent à la production de document sans suivi.