Ndébane Ngom, Ingénieure hydrogéologue à SEN’EAU : « Le geste utile serait d’utiliser l’eau de pluie pour les petits travaux »

Ndébane Ngom: « Le geste utile serait d’utiliser l’eau de pluie pour les petits travaux »

L’hivernage est une aubaine pour certains de nos forages. L’eau de pluie permet une amélioration du niveau de production grâce à un réapprovisionnement naturel des nappes. Dans cet article, Mme Ndébane Ngom, Ingénieure Hydrogéologue basée à l’usine des eaux du point B, nous explique ce procédé.





Comment l’eau de pluie permet-elle une hausse de production de certains forages grâce à un réapprovisionnement naturel des nappes phréatiques ?





Le réapprovisionnement des nappes techniquement appelé « RECHARGE » est une alimentation des nappes à travers l’infiltration des eaux de pluie. La recharge des nappes est plus importante sur les nappes superficielles et libres (Continentale terminale ; Oligo-miocène et Paléocène) car pouvant se faire directement. En revanche pour les nappes profondes et captives à l’exemple de la nappe Maastrichtienne, captée par la majeure partie de nos forages et qui constitue notre « réserve » principale en termes de ressource en eau souterraine, cette recharge se fait à travers des zones de prédilection notamment au sud-est du pays dans la région de Kolda.





Pourquoi dans certaines zones, la demande en eau baisse-t-elle pendant l’hivernage ?





Conséquemment à la recharge nous notons d’abord une amélioration du niveau des nappes pendant l’hivernage. Cette amélioration s’explique aussi par une baisse des volumes extraits (alimentation en eau potable ; activités maraîchères et industrielles ; etc …).





Revenant sur la desserte, il y a effectivement une baisse de la demande en eau d’une part du fait de l’amélioration des conditions climatiques (on consomme moins d’eau quand il fait moins chaud) et d’autre part la substitution de l’eau traitée par l’eau de pluie pour le bétail ; les petits producteurs maraîchers et même certaines tâches domestiques (nettoiement et entretien des espaces verts entre autres)





Quels sont les bons réflexes à avoir en période d’hivernage en tant que consommateur ?





En tant que consommateur, il nous faut contribuer à la sécurité de l’eau surtout dans nos pays subsahariens. Le geste utile serait d’utiliser l’eau de pluie pour les petits travaux tels que l’entretien des espaces verts pour soulager et pérenniser l’exploitation des aquifères.