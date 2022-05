[Vidéo] Ndeye Marième Ndiaye (Sud fm) : "la revue de presse est une drogue dont je ne peux plus me passer..."

Ndeye Marième Ndiaye (Sud fm) : "la revue de presse est une drogue dont je ne peux plus me passer..."

Née à Castor dans la banlieue dakaroise, Ndéye Marieme Ndiaye est une femme engagée et passionnée de journalisme.









Après avoir obtenu son Bac au lycée Ngalandou Diouf de Mermoz en 1997, Ndeye Marième avait pour ambition d’apprendre l’anglais. Cependant, ayant été dissuadée par son père, la spécialiste de la revue de presse a décidé de suivre une formation en journalisme et communication à l’ISSIC (Institut Supérieur des Sciences de l’Information et de la Communication) où elle sera diplômée en 2001.





La même année, elle intègre la radio Sud banlieue implantée à Pikine .





Quatre ans après, entre 2005 et 2006, Ndeye Marieme de par son engouement et son travail remarquable, rejoint la rédaction centrale de la Sud FM. C'est là qu'elle a commencé à faire les R.P (Revue de Presse) les Samedi. Après le départ de Pape Alé Niang, elle devient titulaire du poste en présentant la revue de presse du lundi au samedi.





Fidèle à Sud, elle a gravi plusieurs échelons : entrée comme stagiaire, elle est passée chef d’antenne, puis rédactrice en chef adjointe et désormais rédactrice en chef depuis 2019.





Avec plus de 20 ans dans le journalisme, elle se désole de la manière dont les R.P sont faites ; le plus souvent marquées par du folklore , la théâtralisation et par la prise de position flagrante .





"La façon dont les revues de presse sont faites ne répond pas aux fondamentaux du journalisme. Notre fonction première est d’informer juste et vrai "dit-elle.