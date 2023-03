Souleymane Mbaye, triple champion du monde de boxe (poids-léger) : « Nous devons porter le Sénégal dans notre âme peu importe… »

Le Franco-Sénégalais, Souleymane Mbaye, ancien champion du monde de boxe poids super-léger marche sur les pas d’autres grands boxeurs comme Battling Siki, Mohammed Aly. Il a gagné 23 victoires sur les 49 combats. Il a concédé un match nul et a perdu 5 combats. Depuis 5 ans, il se consacre à partager son temps pour partager son expérience. Dans cet entretien, il exhorte des sportifs de haut niveau d’origine sénégalaise qui évoluent sous les couleurs d’autres pays d’afficher avec fierté leur amour pour le Sénégal. Au cours de cet entretien, il expose le bien-fondé de son installation au Sénégal.

Souleymane Mbaye vous venez de suivre le film la relève de Rocky Balboa qui parle de boxe. En votre qualité de boxeur, qu'est-ce que ce long-métrage vous inspire ?

Rire ! Le film m'inspire vraiment un vécu. Cela prouve réellement qu'on doit transmettre à la nouvelle génération ce que nous avons vécu. Cela fait 5 ans que je suis au Sénégal aux Almadies, dans une salle de boxe Keur of Champion qui forme des jeunes de la banlieue dakaroise. On a réussi à créer des champions dans le championnat d'Afrique.

Vous êtes trois fois champion du monde de boxe. Depuis quand pratiquez- vous la boxe ?

J'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans en France. J'ai voulu faire un sport individuel. Et, la boxe a été pour moi, le sport qui me permettait de me défendre et d'être libre. De ce fait, en cas de victoire ou de défaite, j’assumerais tout.





Avez-vous été influencé par de grands champions comme Battling Siki ou Mouhamed Aly ?





Oui Battling Siki ! C’est un Sénégalais comme moi. Mais il y avait surtout un boxeur du nom de Sugar Ray Robinson et Mouhamed Aly. Ce dernier bougeait comme un papillon et piquait comme une abeille.





Vous étiez champion du monde au nom de la France ou du Sénégal ?





J'étais champion au nom de la France. Et, j'ai eu toutes les ceintures sous les couleurs de la France, n'empêche, j'avais toujours le drapeau de mes parents du Sénégal comme je l'ai toujours dit aux journalistes français : je m'appelle Souleymane Mbaye. Si vous regardez la carte du monde, il y a un seul pays qui s'appelle Sénégal et cela m'a rendu une fierté totale de porter toujours le drapeau du Sénégal.





C’était votre choix de porter les couleurs de la France ?





Ce n’était pas mon choix. Vous savez, je suis né en France. On m'appelle le franco-sénégalais. Après tout, je n’ai pas choisi de naître en France. C'est le destin et je ne vais pas cracher sur ceux qui m'ont donné la chance et fait confiance et à ceux qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui.





Quel regard portez-vous sur la boxe sénégalaise ?





La boxe sénégalaise a toujours eu de grands champions. Il y a eu Battling Siki, Jean Baptiste Mendy, Souleymane Cissokho et tant d’autres boxeurs. Le Sénégal a toujours été un pays de boxe. Il y a eu une période de flottement. Mais le Président Mamoune Sène est en train de faire des efforts. Il y aura le championnat d'Afrique zone 2 et le Sénégal sera dignement représenté. L'année dernière, on a raflé 17 médailles et il y a les Jeux Olympiques Dakar 2026 qui nous attendent. C'est une motivation pour les jeunes qui souhaitent représenter les couleurs du Sénégal.





Quels conseils donneriez-vous aux grands sportifs d’origine sénégalaise évoluant sous les couleurs d’autres pays ?