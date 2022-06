Tête de liste de la coalition Aar Sénégal à Saint-Louis : D’ex reine du basket à femme politique, Ndèye Sène se raconte…

L’ancienne meneuse de l’équipe nationale féminine de basket du Sénégal, récemment championne d’Afrique, Ndèye Sène a quitté les parquets pour s’engager en politique. L’ancienne reine du Basket est devenue tête de liste départementale de Aar Sénégal à Saint-Louis. Dans cet entretien accordé à Seneweb, elle se confie sur cette reconversion.





Ndèye Sène vous êtes la tête de liste départementale de Aar Sénégal à Saint-Louis. Vous êtes passée du parquet à l’arène politique sans transition. Pouvez-vous nous dire les raisons qui sous-tendent cet engagement politique ?





Les raisons de mon engagement en politique sont très simples. Je suis jeune, et j’ai marqué mon empreinte dans ce pays à travers le sport. Je suis certes basketteuse mais la carrière sportive est très courte et il faut penser à la reconversion. La politique pour nous, est juste un prolongement de notre combat pour la patrie. Il s’agit de faire briller le Sénégal en Afrique et dans le monde. En tant que Saint-Louisienne je dois m’engager pour ma localité.





Quand je vois mes compatriotes souffrir, il est de mon devoir d’être leur porte-voix. Et à mon avis, pour changer les choses, il faut intégrer les cercles de décision. Il ne sert à rien de rester dans son coin et passer son temps à critiquer. Il faut à un moment donné, en tant que personnalités publiques, sortir de notre zone de confort pour défendre les intérêts du peuple.





Depuis quand avez-vous fait le grand saut dans l’arène politique ?





C’est lors des dernières élections locales que j’ai décidé de m’engager en politique. On a marqué notre territoire lors des élections locales à Saint-Louis.





Comment ? Vous étiez investie dans une liste ?





Oui, j’étais la colistière de Moussa Diop à Saint-Louis sous la bannière de la coalition Gox yu bess pour Ndar bou bess. J’étais en même temps sa directrice de campagne. On est arrivé 6e sur 8 listes en lice.





“Que ce soit en politique ou au basket, je m’engage avec la même hargne et la même rage de vaincre”





Quelles sont vos premières impressions en tant que nouvelle dans la scène politique ? Y a-t-il des similitudes entre l’engagement patriotique dans le basket et la politique ?





Les deux milieux sont peut être différents, parce que là-bas on est dans le domaine du sport et là dans le domaine politique. Mais comme vous le dites, l’engagement reste le même et c’est de défendre les intérêts du Sénégal qu’on soit sur le parquet ou dans l’arène politique. On le fait avec la même hargne, l’abnégation, le courage et la même rage de vaincre pour l’intérêt exclusif des sénégalais en général et des Saint-Louisiens en particulier.





A Saint-Louis on a des députés mais on ne le sent pas. Personne ne pose les doléances des Saint-Louisiens pour qu’elles soient satisfaites. C’est pour cette raison qu’on a décidé de poser la balle orange pour nous battre dans l’arène politique afin que les doléances de Saint-Louis soient entendues à l’assemblée nationale.





“Au nom de Me Alioune Badara Cissé…”





Qu’est-ce qui a été le déclic ?





Quand on a fréquenté de grandes figures de la politique comme le défunt président du Saint-Louis Basket club, Me Alioune Badara Cissé, on ne peut ne pas aimer la politique dans sa noblesse. Il nous a biberonné Moussa Diop et moi. C’est grâce à lui qu’on a côtoyé et aimé la politique même si on n’avait pas décidé de faire le grand saut.





Ndèye Sène future députée à l’assemblée nationale. Quel type de député serez-vous ?





Un nouveau type de députée, engagée, véridique et vertueuse.