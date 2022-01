31 décembre : Elle ébouillante son copain qui l’a larguée pour une autre fille

La Saint-Sylvestre de Bala Danfa a viré au drame. Maçon âgé de 34 ans, il a été horriblement ébouillanté par sa petite amie Khady Mané.



D’après Les Échos, le drame a eu lieu lors d’une fête grandiose organisée par Danfa, à son domicile au quartier Arafat de Grand-Yoff, la nuit du 31 décembre.



Khady Mané, qui a eu un enfant de 5 mois hors mariage avec le jeune homme, apprend la nouvelle et s’invite à la cérémonie.



Elle débarque alors chez son ex, rejoint les dames et leur prête main-forte dans la préparation des repas à l’honneur des invités.



Pendant que la fête bat son plein, Khady se glisse entre les invités, rejoint en douce son ancien amant et lui lance des piques.



Elle déplore vivement son attitude et lui reproche de l’avoir laissée tomber durant ses neufs mois de grossesse.



Cette diatribe met Bala dans un état second. Ce dernier lui sert une virulente réplique. Il rejoint ensuite sa nouvelle conquête et se la coule douce avec elle.



Khady, qui le voit en mode collé-serré avec une autre fille, entre dans une colère noire, se faufile entre les convives et s’engouffre dans la cuisine.



Elle trompe la vigilance de tout le monde, s’empare d’une marmite contenant de l’eau chaude et la déverse par surprise dans le dos de son ancien prince charmant.



La victime, gravement brûlée, se trouve actuellement en soins intensifs au service des urgences de l’Hôpital Principal de Dakar.