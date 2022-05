Abus de confiance : Deux agents commerciaux accusés de détournement à Takamoul Food

Des agents commerciaux accusés d'abus de Confiance

Une quinzaine d’employées sont suspectés d’avoir détourné plus de 100 millions de FCFA à l’entreprise Takamoul Food.



Selon les informations du « Soleil », deux agents commerciaux ont comparu, hier, au tribunal pour abus de confiance. Il s’agit respectivement du sieur M.L. Guèye et la dame F. Diallo, chargés de prendre les marchandises auprès des grossistes, de les écouler au près des détaillants, de procéder au recouvrement et de verser l’argent à l’entreprise.

A l’en croire, ils auraient détourné la rondelette somme de quatre millions et sept millions de FCFA. Devant la barre, M.L. Guèye soutient qu’il livrait de la marchandise vers Poste Thiaroye et avait oublié de fermer la porte de son véhicule à clé et de relever la vitre. Et lorsqu’il est revenu de sa livraison, les 2 095 000 FCFA qui étaient dans un sac avaient disparu.

Contrairement à lui, la dame F. Diallo a rejeté la faute sur les commerçants qui doivent de l’argent à la société en citant quatre qui doivent rembourser des montants dont le total est loin de faire 7 725 000 FCFA. Dans cette affaire, la représentante du procureur a requis deux ans ferme.