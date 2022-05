Agressé par une bande, un ado de 13 ans se trouve entre la vie et la mort

Un adolescent âgé de 13 ans est entre la vie et la mort à l’hôpital Necker. Il a été agressé lundi soir à Pantin (Seine-Saint-Denis) par une bande ultra-violente qui l’a roué de coups. Vers 18 h 30, à l’angle de la rue de la Liberté et de la rue Hoche, deux garçons et deux jeunes filles sont surpris par un groupe d’environ dix autres personnes armées de béquilles, de marteaux et de couteaux. « Les deux jeunes filles réussissent à prendre la fuite. Le premier garçon parvient lui aussi à s’échapper non sans avoir reçu quelques coups au visage », raconte une source proche de l’affaire.



Le second ado est encerclé par la bande. Il est roué de coups sur l’ensemble du corps. Des témoins préviennent la police. Les forces de l’ordre et les pompiers arrivent rapidement sur place. Les agresseurs prennent aussitôt la fuite laissant la victime inconsciente gisante sur le trottoir.