Agression d'un Diplomate Russe : Le récidiviste Alioune Ndiaye retourne en prison

Électricien de profession, Alioune Ndiaye s'adonne au vol à ses heures perdues.



Courant 2020, rapporte Rewmi Quotidien, il a écopé d'une peine d'emprisonnement de six mois ferme.



Après avoir purgé cette peine, le jeune homme de 23 ans a repris de plus belle ses sales besognes.



Un comportement déviant qui intrigue ses parents qui tentent de le sortir de ce milieu interlope.



La nuit où il agressait le dilplomate Russe, Shamil Dzhafarov, en Centre-ville, il était sur une moto.



Arrivé à hauteur de sa victime, il arrache violemment son sac et disparaît de la circulation.



Mais, suite à d'intenses investigations, les limiers du commissariat de Plateau neutralisnt le malfaiteur qui a reconnu les faits lors de son interrogatoire.



Attrait devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Alioune Ndiaye écarte l'infraction de violence et voie de fait.



"J'ai juste pris son sac qui contenait des documents", a-t-il précisé.



Le maître des poursuites, qui estime que tels actes écornent l'image du pays, a requis deux ans d'emprisonnement ferme.



Me Abdou Dialy Kane, qui a tiré à boulets rouges sur le prévenu, a fait savoir qu'il ne le défendra plus.



"Au lieu de prendre la relève de son père qui est parti à la retraite, il se met à voler", s'indigne-t-il.



Pour autant, la robe noire estime qu'il n'y a pas de récidive sur le plan du droit. Étant donné qu'il a fait appel de la première condamnation.



"La juridiction du second degré n'a pas encore statué", a-t-il informé, avant de se rapporter à la sagesse du tribunal.



Placé sous mandat de dépôt le 28 décembre 2021, le prévenu a finalement écopé de deux ans d'emprisonnement dont, six mois ferme.