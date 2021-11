Arrêtée pour vol : Une ex-basketteuse devenue prostituée se tape 10 mecs en une nuit

N. C. fut une talentueuse basketteuse. Mais, aujourd’hui, elle s’est reconvertie dans la prostitution, rapporte le quotidien L'Observateur.



Arrêtée pour vol de téléphones portables et de numéraires qu’elle a dérobés sur ses clients, elle a été jugée, hier, et condamnée à 2 mois de prison par le tribunal de Louga. Il s’agit de sa 8e condamnation pour vol.



«Je couche avec 10 hommes en une nuit»

C’est une histoire incroyable que dévoile l’ex-basketteuse lors de son jugement. «J’ai été violée à l’âge de 10 ans par mon oncle», a-t-elle confié au juge. "Et cet abus étouffé a gâché sa vie », martèle-t-elle.



«Ma vie de prostituée n’est pas de tout repos, puisqu’il m’arrive de coucher avec 10 hommes en une nuit. Il arrive parfois que certains partenaires me battent au sang. À Mbour, j’ai été séquestrée des jours», avoue-t-elle en pleurs.