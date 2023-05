Bambilor : le gérant de la station-service, les faux braqueurs et les 20 millions F CFA

Dans la nuit du 29 au 30 avril dernier, un braquage est survenu à la station-service Oryx de Bambilor. Les assaillants ont emporté 20 millions de francs CFA.



D’après Libération, il s’agissait d’un faux braquage dont le scénario est l’œuvre du gérant de la station, Mouhamadou Lamine Ndiaye. Le journal rapporte que ce dernier, pour masquer un détournement de 5 millions de francs CFA qu’il avait commis, alors qu’un audit de ses comptes était programmé le 1er mai, décide de brouiller les pistes en simulant un braquage.



Mouhamadou Lamine Ndiaye s’allie avec un de ses pompistes et un transporteur. Il commence par désactiver les caméras de surveillance. Ensuite, il sort les 20 millions de francs CFA se trouvant dans le coffre-fort et les pose sur la table avant d’accepter de se faire ligoter, avec le pompiste, histoire de faire passer la supercherie. Le champ était libre pour les faux braqueurs, qui surgissent et s’emparent de l’argent.



Confronté aux preuves des gendarmes enquêteurs, Mouhamadou Lamine Ndiaye passe aux aveux. Il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol au préjudice de son employeur. Ses complices sont recherchés.