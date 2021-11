Berger tué dans la forêt de Bandia: En cavale depuis des mois, le redoutable caïd, A.Sow cerné par la BR de Thiès

Du nouveau dans l'affaire d'Abou Ba, du nom de ce berger qui a été froidement tué au mois de juin dernier, par la bande à Ndiogou, dans la forêt de Bandia ! Seneweb détient de nouvelles informations exclusives sur ce dossier. Révélations !





En cavale depuis le jour du crime, le dangereux caïd A.Sow est tombé dans les filets des redoutables gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de Thiès. D’après nos sources proches du parquet de Mbour, contrairement à ses 03 acolytes arrêtés et envoyés en prison suite à leur crime crapuleux commis dans la forêt de Bandia, le sanguinaire plus connu sous le sobriquet de "Ndiogou" réussissait toujours à tromper la vigilance des forces de l'ordre. Ainsi, il ne passait jamais deux nuits successives dans un même endroit. Mais fugitif sera cerné à Thiès, samedi dernier, grâce à la ténacité et au professionnalisme des éléments de la Brigade de Recherches de cette localité. En effet, l'annonce du nom de ce gangster faisait trembler les éleveurs de cette localité. Ces derniers étaient souvent victimes des agissements de la bande à Ndiogou. Et c'est dans ces mêmes circonstances que ces bandits avaient tué atrocement Abou Ba, au courant du mois de juin dernier.





"Le film du crime crapuleux qui avait choqué Bandia ! "





Selon l'économie des faits, le redoutable gang a tenté de voler des chèvres appartenant à Arona Dione, dans la forêt de Bandia, située dans la commune de Sindia. Mais le berger Abou Ba opposera une résistance à l'embarquement de ses animaux dans le véhicule. Puis, il a été atrocement tué puis abandonné dans la brousse.





Ainsi, l'enquête ouverte par la gendarmerie avait permis de mettre la main sur trois (3) membres de ce dangereux gang. Et le cerveau qui était jusque-là dans la nature, vient d'être appréhendé par les gendarmes très chevronnés de la BR de Thiès. Poursuivi pour plusieurs charges dont association de malfaiteurs, meurtre, le redoutable caïd A.Sow a été présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Mbour d'après des sources de Seneweb proches de ce parquet.





La nouvelle de l'arrestation de Ndiogou s’est répandue dans cette région et les populations dont les éleveurs ont poussé un ouf de soulagement suite à cet exploit réalisé par les hommes en bleu. En effet, la Brigade de Recherches de Thiès avait aussi frappé fort récemment en élucidant l'affaire du véhicule de Dmédia, qui a été volé par un des agents de ce groupe de presse.