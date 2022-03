Chantage : Un maçon accusé d'avoir filmé son ami qui "violait" sa copine

Éclaboussés par une histoire de mœurs, le menuisier ébéniste P. Diagne et son ami A. L. Guèye ont été arrêtés par les policiers du commissariat spécial de Touba. Selon des informations de Seneweb, le premier nommé a été traîné en justice par sa copine pour viol. Egalement, la victime accuse le sieur Guèye d'avoir filmé leur ébats sexuels. A l'issue de l'enquête, les deux mis en mis en cause ont été présentés, ce lundi matin, au procureur de Diourbel. Détails !





Divorcée, la dame A. Guèye et le menuisier P. Diagne ont vécu une belle idylle avant que leur couple ne finisse par voler en éclats. Tout est parti le jour où le sieur Diagne a invité sa dulcinée au domicile de son ami A. L. Guèye.



Une fois dans la chambre de ce maçon, le maître des lieux a fermé la porte à clé, selon la victime âgée d'une trentaine d'années. Ainsi, P. Diagne en a profité pour contraindre sa petite amie d'entretenir des rapports sexuels avec lui.



A en croire la dame A. Guèye, elle a beaucoup saigné, lors des rapports sexuels, parce qu'elle était restée longtemps sans coucher avec un homme. Mais A. L. Guèye a filmé leurs ébats sexuels, selon la version de la dame divorcée.



A l'issue de ce viol présumé, la victime a coupé tout contact avec son copain P. Diagne et son ami A. L. Guèye, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Vexé par la rupture, A. L. Guèye a commencé à proférer des menaces à l'ex-amie de son pote. "Je dispose de vos images obscènes. Si tu nous réponds pas, on vas les partager", avertit-il à travers des messages envoyés à la dame copine de son ami.



Paniquée, la dame a piqué une crise avant d'être conduite auprès d'un marabout. Finalement, elle a fini par raconter son calvaire aux membres de sa famille.



Suite à la plainte déposée sur la table du commissaire divisionnaire Bassirou Sarr, les policiers du commissariat spécial de Touba ont mis aux arrêts les deux mis en cause.



Accusé de viol, P. Diagne parle de rapports sexuels consentis



Entendu sur procès-verbal, P. Diagne a reconnu avoir couché une seule fois avec sa copine. Toutefois, le menuisier de préciser que A. Guèye était consentante, d'après des sources de Seneweb proches du parquet.



Quant à son ami A. L. Guèye, il a tenté de nier d'avoir filmé les ébats sexuels du "couple ".



Malgré tout, P. Diagne, poursuivi pour viol avec effusion de sang, a été présenté au procureur de Diourbel ce lundi ainsi que A. L. Guèye, visé pour complicité, collecte de données et chantage.