Conduite en état d’ébriété : Un camionneur condamné à six mois avec sursis

Conduite en état d'ébriété

Le camionneur M. Diagne était, hier, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour conduite en état d’ébriété, mise en danger de la vie d’autrui et défaut de maitrise.





Selon les informations du ‘’Soleil’’, il était chargé de transporter des cartons de vin rouge, mais il en a usé au cours du déchargement.





Alors qu’il était sur le chemin du retour, à hauteur de Hann-Bel Air, il a percuté le véhicule d’A. Diakhaté.





Une fois à la barre, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, en indiquant qu’il avait donné un coup de main pour le déchargement et a profité d’une bouteille pour goûter aux liqueurs et l’a vidée. Sur le chemin du retour, il communiquait au volant et a percuté un véhicule.





Par conséquent, il était ivre à tel point que les limiers du commissariat de Bel Air ont attendu le lendemain pour l’interroger.





Néanmoins, le sieur Diagne a reconnu qu’il avait le vertige, car c’était la première fois qu’il consommait de l’alcool et c’était par pure curiosité. Il a promis que cela ne se reproduirait plus.





Le représentant du parquet a requis six mois ferme. L’avocat de la défense a fait savoir que son client a cédé à une curiosité malsaine et a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.