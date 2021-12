DIC: Le fils de Khalifa Sall arrêté pour une escroquerie foncière présumée portant sur...

Le fils de Khalifa Sall arreté pour escroquerie Fonciere

C’est une affaire d’escroquerie foncière présumée portant sur un montant de 46 millions de FCfa qui met en cause le fils de Khalifa Sall, Ismaïla. Il a été arrêté par la Division des investigations criminelles et déféré, ce mardi, au parquet. Des sources proches du dossier confient que son arrestation fait suite à une plainte d’un Italien, Agatino Pellizzeri. Une histoire qui remonte à octobre 2019 lorsque l’Italien avait voulu implanter une usine à café au Sénégal. Alors, Ismaïla Sall lui a proposé ses services avec un terrain à Keur Moussa où l’investisseur lui-même en avait déjà, mais cherchait plutôt une surface élargie. Le fils de l’ancien maire de Dakar lui promet donc un terrain appartenant à un certain Mohamed Gaye qui, apprend-on, n’est finalement qu’un nom fictif, rapporte Emedia, qui cite le journal « Bes Bi ».





A l’arrivée, M. Sall n’a donc « rien exécuté du travail demandé et était en complicité avec un autre du nom de Abdoulaye Ibrahima Pam ».





Selon la même source, Ismaïla Sall a fini par « reconnaître les faits » à lui reprochés. Il est donc poursuivi pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux.