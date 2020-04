Diourbel : Un père de famille arrêté en plein jour de ramadan avec 1,5 Kg de cannabis

Un commerçant répondant au nom d’Ibrahima Ba, âgé de quarante ans, marié et père de quatre enfants, a été arrêté très tôt, ce samedi par le commandant de corps urbain de la police de Diourbel, Ousmane Diop.





Mis sur la piste du trafiquant multirécidiviste qui, du reste, est bien connu des forces de défense et de sécurité, le commandant Diop et ses hommes ont malicieusement peaufiné leur stratégie visant à prendre Ba en flagrant délit.





C’est ainsi qu’ils se sont rendus chez lui au quartier Keur Serigne Mbaye Sarr où le dealer loue une chambre. Quand les flics ont compris qu’Ibrahima Ba était absent parce qu’il était allé s’approvisionner hors de Diourbel, le commandant de corps urbain et son équipe se sont camouflés attendant son retour. Un plan qui a marché. Car, quelques heures plus tard, le sieur Ba se pointe avec de la «marchandise» par devers lui.





Et dès qu’il est entré dans sa chambre, les limiers l’ont cueilli illico presto en flagrant délit avec, à sa possession, un kilogramme et demi de Cannabis. Alpagué avec la drogue, Ibrahima Ba est présentement placé en garde à vue et son audition ne saurait tarder. Il sera présenté au procureur de la République lundi prochain.