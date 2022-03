District sanitaire de Keur Massar : Des jeunes blessés et évacués au cours d’une bagarre à la machette

Des jeunes évacués au cour d'une bagarre

Le pire a été évité de justesse, lorsque de jeunes Malikois de groupes différents ont été blessés à la machette, au cours d’une bataille rangée.





Selon "Les Echos", ils ont été évacués au district sanitaire de Keur Massar. Mais les deux camps adverses se sont rendus en masse devant la structure de santé et ont appelé à la vengeance par meurtre de leurs camarades respectifs.





L’évacuation en catastrophe de jeunes Malikois bagarreurs à la machette au district sanitaire du département de Keur Massar pour des soins médicaux a failli ainsi tourner à une effusion de sang.





Quand les jeunes ont débarqué devant le district, ils se sont mis à pousser des hurlements et a réclamer la tête de leurs antagonistes respectifs. Ces derniers se sont violemment affrontés à la machette, dimanche dernier, dans les rues de leur quartier sis à Malika. Au cours de la bagarre à l'arme blanche, des blessés ont été signalés dans les deux parties en conflit. Chacun des camps adverses a eu un blessé à la machette.





Ce n’est pas tout, car à peine arrivés au district, les blessés ont vite rejoint leurs camarades de groupe qui envahissent la devanture et se sont mis à se chamailler. L’un des camps se calme pour éviter le pire, tandis que le second camp débite des grossièretés et se décharge sur leurs protagonistes. Et la bagarre reprend encore devant le district de santé. Ils profèrent des menaces et appellent au meurtre du blessé de l’autre camp dans le but de se venger.





Ce n’est que plus tard que la gendarmerie débarque sur les lieux pour disperser la foule. Il n’y a pas eu d’interpellation dans les deux camps rivaux.