Enfants ligotés, filmés, insultés… : Mariama Mané placée sous mandat de dépôt

Mariama Mané a été placée sous mandat de dépôt par le parquet de Kaolack. Elle sera jugée mercredi prochain pour violences et voies de fait sur mineurs, et collecte illicite de données.



La dame est poursuivie pour avoir filmé deux enfants qu’elle avait ligotés en les insultant devant d’autres enfants dont les visages apparaissent nettement dans la vidéo. Mariama Mané avait alors envoyé le film à la maman de ses victimes âgées de 3 et 4 ans.



Les faits se sont déroulés à Nioro. Arrêtée par la gendarmerie de la localité, la mise en cause avait justifié son geste par une volonté de faire peur à la maman des enfants, qui est l’ex-épouse de son mari. Mariama Mané affirmant que cette dernière perturbait son couple.



Même si les deux enfants ne portent aucune blessure physique visible, d’après Libération, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, Mariama Mané risque gros. Elle sera jugée mercredi prochain par au tribunal des flagrants délits de Kaolack.