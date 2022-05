Enlèvement et séquestration : Un carreleur arrêté pour viols répétés sur une mineure de 15 ans

Le carreleur Mbaye Faye et sa belle-sœur Aïda Tounkara séjournent, depuis la semaine dernière, à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour.



À en croire le quotidien L'Observateur qui donne l'information, leur incarcération fait suite à une rocambolesque histoire de viol sur la fille mineure C. D.



Une affaire qui met au devant de la scène le carreleur, accusé d'enlèvement, de séquestration et de viols, avec la complicité de sa belle-sœur.



Selon les sources du journal, les faits incriminés continuent de faire grand bruit au quartier Oncad de Mbour où ils ont eu lieu. C'était le dimanche 15 mai dernier, aux environs de 18 heures.



Sur ces entrefaitres, la Brigade de gendarmerie de Mbour a été saisie par les parents de la fille qui est aussi conduite en consultation gynécologique à l'hôpital l'hôpital de Mbour.



Les conclusions des blouses blanches sont sans équivoque : "présence de plusieurs lésions sur les parties intimes de la fille mineure de 15 ans". D'autant qu'elle était très mal-en-point.



Au terme de la durée légale de leur garde à vue, le carreleur Mbaye Faye et sa belle-sœur Aïda Tounkara ont été purement et simplement déférés au parquet du Tribunal de Mbour.