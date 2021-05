Escroquerie, charlatanisme: Au bout de trois bains mystiques, il remet plus de 6 millions FCfa au «marabout»

O. Ba est poursuivi pour « charlatanisme et escroquerie ». Le parquet a requis 2 ans ferme contre lui, cultivateur, de son état, né en 1975. Il a été attrait à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar par le sieur A. Kairé qui, au bout de trois bains mystiques, lui a remis 6.106.000 FCfa en l’espace d’un mois, rapporte Le Soleil.





En effet, au volant de son véhicule vers 20 heures, à hauteur de Rufisque, A. Kairé aperçut un individu sur la chaussée. Il s'est arrêté pour prendre l’inconnu. En cours de route, ils ont sympathisé et ont échangé les numéros de téléphone. Ainsi, A. Kairé a conduit O. Ba jusqu'à sa destination. Le lendemain, O. Ba a appelé A. Kairé pour le remercier. Lui faisant part qu'il était marabout, le sieur Ba a demandé à son bienfaiteur, A. Kairé, de passer chez lui pour des prières. Un appel qui vient à point nommé car A. Kairé avait reçu une demande d'explication suite à un mouvement de grève dans la société où il travaillait. Au bout de trois bains mystiques, A. Kairé a remis d’importantes sommes allant de 90.000 à 2.000.000 de FCfa, à O. Ba. En moins d’un mois, il aurait versé un montant total de 6.106.000 FCfa à O. Ba, selon toujours le récit du quotidien national.





D’ailleurs, employé au Port autonome de Dakar, A. Kairé a soutenu avoir vendu sa voiture et emprunté de l'argent pour obéir aux «ordres » du sieur Ba. Il a déposé une plainte à la police et a fait croire à O. Ba qu’il avait bazardé sa maison à 5 millions de FCfa et que le prévenu devait passer prendre son argent. Le marabout est allé au rendez-vous et a été arrêté par des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic). Le délibéré est fixé vendredi prochain.