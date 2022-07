Escroquerie : le DG, les 90 millions de francs CFA et les six plaintes

La Division des investigations criminelles (DIC) a mis la main sur Djibril Gaby Faye, le directeur général de Global business corporation (GBC). Ce dernier est en détention préventive depuis vendredi dernier pour abus de confiance et escroquerie.



D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce mardi, le mis en cause fait l’objet de six plaintes de personnes ayant eu une relation d’affaires avec lui.



Un certain Lamine Djitté lui réclame 1 million pour une opération d’importation de sucre du Brésil qui a foiré. Wei Ying Sylla, Modou Fall, Papa Doudou Simedou et David Mendy, eux, l’accusent de leur devoir, respectivement, 14,850 millions, 8,7 millions, 1 million et 22 millions. Idrissa Mbengue, le directeur général de Agropharm, pour sa part, évoque un préjudice de 25 millions portant sur une opération de vente d’urée qui n'a pas abouti.



L’Observateur rapporte que c’est la plainte de ce dernier qui a conduit à l’arrestation de Djibril Gaby Faye. Idrissa Mbengue a confié aux policiers avoir connu le patron de GBC en janvier dernier. A l'époque, il lui avait passé une commande de 200 tonnes d’urée pour une valeur de 112 millions de francs CFA.



L’accord conclu, Idrissa Mbengue décaisse 45 millions en guise d'acompte. Quelques semaines plus tard, il reçoit seulement 35 tonnes de l’engrais commandé. Interpellé, le mis en cause assure avoir rencontré des difficultés avec son fournisseur, Africa Rising, auquel il aurait transmis la commande moyennant une commission de 800 000 francs CFA.



Face aux enquêteurs, le directeur général de GBC avoue avoir encaissé les 45 millions de son partenaire sans avoir pu honorer sa part du contrat. Dans la foulée, il fait savoir aux policiers qu’il n’a pas les moyens de rembourser l’argent qu’il aurait déjà remis à son fournisseur.



Pour les autres plaignants, Djibril Gaby Faye admet les faits, mais jure être confronté à des lenteurs administratives, pour ce qui concerne David Mendy, à qui il devait remettre des parcelles, et à d’autres impairs au sujet de Modou Fall, Wei Ying Sylla, Lamine Djitté et Pape Doudou Simedou. Aussi, il a déclaré être dans l’incapacité de rembourser les montants dus.



Il est entre les mains de la DIC depuis vendredi dernier.