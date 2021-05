Escroquerie : Le marabout A. Badji dérobe une somme exorbitante à ses clients et risque un an dont six mois ferme

Selon le quotidien national «Le Soleil», K. Sarr a été victime d’escroquerie de la part d’un marabout guérisseur répondant au nom d’A. Badji.





Après avoir sollicité les services de ce dernier, établi à Ouakam, pour soigner son fils sujet à des troubles psychiques, cette dame sexagénaire s’est fait gruger d’une valeur de plus de 7 millions de F CFA destinés à l’achat d’un bœuf, de 300 pintades, de tissus, d’une chaîne et d’une bague en or.





Elle n’est pas la seule victime, selon notre source, car M. Cissé a subi le même sort, pour avoir remis au marabout 300 000 F Cfa pour «délivrer» sa petite amie possédée par des amants surnaturels.





Le procureur, qui a demandé qu’on lui décharge du délit d’association de malfaiteurs et de charlatanisme, a requis contre le marabout Badji un an de prison dont 6 mois ferme.