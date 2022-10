Escroquerie, usurpation de fonction : la BR de Thiès arrête un escroc qui a fait 23 victimes à travers le pays

la BR de Thiès arrête un escroc qui a fait 23 victimes à travers le pays

La gendarmerie a frappé un grand coup en procédant à l'arrestation d'un certain Mansour Kane, présumé arnaqueur. L'homme a été arrêté par la brigade de recherches de Thiès pour escroquerie et usurpation de fonction. Selon notre source, l'escroc se faisait passer pour un adjudant. La même source informe qu'il a arnaqué 8 million 500.000 francs et le nombre de ses victimes s'élève à 203 victimes à travers le pays. Mansour Kane a été déféré devant le procureur puis envoyé à la Mac de Thiès.