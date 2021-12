HORREUR À FASS MBAO : Une malade mentale séquestrée, torturée et violée durant des heures par un boulanger

D. Sabaly, une malade mentale 12 ans, a été séquestrée, violée, torturée puis ligotée des mains et des pieds, avant d’être abandonnée dans un enclos.



Son bourreau, un boulanger nommé I. Maïga, a été arrêté et déféré au parquet pour détournement de mineure et viol. Les faits ont eu lieu à Fass Mbao.



Le mis en cause profitait de la déficiente mentale en l’entraînant en catimini dans sa chambre pour abuser d’elle. Il a été démasqué lorsqu’il a séquestré chez lui, mardi dernier, de 13h à 21h, la petite retrouvée inconsciente.



Son modus operandi ? Il interceptait la fille dans la rue, l’attire en toute discrétion dans sa chambre et couche avec elle, relate Les Échos dans sa livraison du jour. Il a abusé d’elle à plusieurs reprises.



Après son acte ignoble, il profère ensuite des menaces de mort envers la petite en cas de dénonciation. Le rapport gynécologique conclut à des signes de défloraison récente.