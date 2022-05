Il répudie sa femme et assène un coup de machette à son beau-frère

Le couple Ndao se regardait en chiens de faïence. Le septuagénaire Hamidou Ndao a répudié sa femme Souaré Mbaye, suite à une dispute.



Celle-ci a appelé son frère Moustapha Mbaye pour qu’il fasse revenir son époux à de meilleurs sentiments.



Au lieu de résoudre le problème, rapporte le quotidien L'AS dans sa parution de ce mardi, Moustapha Mbaye envenime la situation.



Mais, il recevra un coup de machette de la part de son beau-frère Hamidou Ndao. Et Souaré Mbaye a été brutalisée.



Pour laver l’affront, la famille Mbaye a porté plainte contre Hamidou Ndao pour coups et blessures volontaires et destruction de téléphone portable.



Le mis en cause a comparu hier au tribunal de grande de instance de Dakar statuant en flagrant.



Garagiste de profession, le septuagénaire ne reconnaît que le premier délit. Hamidou Ndao avoue avoir asséné un coup de machette à son beau-frère.



Pour sa défense, le prévenu argue que c’est le plaignant qui l’a provoqué en lui donnant un coup de poing. Mais il nie avoir levé la main sur sa femme. Son épouse Souaré Mbaye a battu en brèche ses allégations.



Interrogé à son tour, Moustapha Mbaye soutient qu’il ne voulait pas que son beau-frère blesse sa sœur qui est en état de grossesse. C'est pourquoi, dit-il, il est intervenu pour les séparer.



En guise de dommages et intérêts, il a réclamé 600 mille francs et sa sœur, 500 mille francs. Le parquet a requis l’application de la loi.



Hamidou Ndao a été déclaré coupable et condamné à 6 mois assortis de sursis. Il devra payer 600 mille à Moustapha Mbaye. Son épouse Souaré Mbaye a été déboutée de sa demande.