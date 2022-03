Il se fait passer pour un agent de sonatel et vide les comptes wave et orange money des clients

Ancien agent de terrain de Sonatel, renseigne le quotidien L'AS dans sa livraison de ce mercredi, Lat Ngom n'a rien appris de son séjour carcéral.



Condamné dans le passé à 3 mois de prison ferme pour escroquerie, le bonhomme a récidivé en usant du même modus operandi pour vider les comptes Orange Money et Wave de ses victimes.



Traîné devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour accès frauduleux dans un système informatique et escroquerie, il a été condamné à un an de prison, dont six mois ferme.



Lat Ngom devra, en sus, payer 300 000 Fcfa à la Sonatel et 1,5 million à une de ses victimes. Les intérêts civils de deux autres de ses pigeons sont réservés à cause de leur absence à la barre.