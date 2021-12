Il tue la coépouse de sa mère à coups de machette

Le drame a eu lieu à Sobel Diam Diam, dans la commune de Lour Escale (Département de Koungheul).



Armé d’une machette, rapporte L'Observateur, Dème a tué la coépouse de sa mère à coups de coupe-coupe.



D'après les informations du journal, tout est parti d’une dispute entre les deux co-épouses qui se battaient fréquemment.



B. Dème, qui a pris fait et cause pour sa maman, a asséné un violent coup à sa tante à la tête.



Sérieusement atteinte, S. Bâ s’affale, se vide de son sang et rend l’âme quelques instants après.



Après son forfait, il s’est débarrassé de l’arme du crime.



Mais il sera cueilli en pleine forêt et placé en garde à vue.



Il devrait être déféré, ce vendredi, au parquet de Kaolack.

Le corps sans vie de la femme a été acheminé à l’hôpital pour autopsie