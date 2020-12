Il tue son logeur puis égorge un vieux de 76 ans

Le berger Amadou Diallo alias Abdou Fall, 28 ans, a été jugé, avant-hier, pour double meurtre, devant la Chambre criminelle de Tambacounda. Le parquet a requis la prison à vie contre le meurtrier.Les faits ? D’après le récit de L'Observateur, le mis en cause, marié et père de deux enfants, originaire du village de Yang-Yang (Linguère), avait marché de Kothiary à Tamba, distant de 30 km.Il débarque chez Samba Bâ qui l’a hébergé chez lui. Au moment de prendre congé de lui, il s’est acharné sur son logeur qu’il a sauvagement tué à coups de machette.Il prend alors la fuite pour se rendre dans le village de Sinthiou Baïdy. Il entre dans une maison et attire l'attention d'un couple qui était dans les bras de Morphée.Attirés par le bruit, Amadou Bâ et son épouse Oulèye Diallo sortent de leur chambre, mais ils seront attaqués par l’intrus.Ce dernier assène un violent coup de machette à la dame, la blessant grièvement au cou. Quant au mari, il sera blessé à la mâchoire.Alerté par les cris, un père de famille, Baydi Bâ, âgé de 76 ans, sort de sa chambre pour s’enquérir de la situation.Malheureusement pour lui, il croise le forcené qui lui assène 12 coups de machette. Il s’affale et se vide de son sang.Le berger impitoyable, l’achève en l’égorgeant.