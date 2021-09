Insolite : des cambrioleurs entrent dans sa chambre, le père de famille se cache sous le lit et laisse sa femme se faire…

Chef de famille comme A. Ba n’existe pas. Eleveur, il a reçu la visite de 4 gaillards dans la nuit du mardi au mercredi dernier, alors qu’il a vendu une vache à 500 000f la matinée. Cependant, au lieu de faire face, le chef de famille a préféré se cacher sous le lit et laisser sa femme se faire tabasser par les assaillants. Devant les enquêteurs, il est revenu sur les faits qui se sont passés au village de Rankhogne, dans la commune de Boulel, région de Kaffrine.



« Alors que je dormais profondément en compagnie de ma femme, j’ai ouvert les yeux, je suis tombé sur une bande de quatre gaillards, armés de machettes et de gourdins. Avant que je ne réveille ma femme, ils avaient défoncé la porte. Pour me sauver, je me suis caché sous le lit et mon épouse, très paniquée, n’a pu prendre la fuite. L’un des assaillants armé d’un gourdin, s’est mis à la rouer de coups pour l’obliger à rester sur place. Celle ci criait de toutes ses forces pour ameuter le village. Et, lorsque les bandits ont senti que les villageois étaient réveillés, ils se sont dispersés dans la nature. Seulement, ma femme a pu identifier le jeune homme qui l’a tabassait. Elle a nommément cité E.KA(20ans), un habitant du village. Les accusations portées sur lui tiennent la route, dans la mesure où le jour du cambriolage, j’avais vendu une vache à 500000fcfa au marché hebdomadaire de Mbégué. Certainement, les bandits étaient informés que je détenais de l’argent», confie le vieil éleveur.



Identifié, E. Ka a été arrêté. Il citera ses trois acolytes que sont: O. Ka, E. Sow et A. Ba qui sont actuellement en fuite.