Koki - Violence à ascendant : Il insulte son père et le menace de mort

Il menace de mort son père à Louga

Matar Wade a été déferré au parquet de Louga pour menaces de mort, violence et voie de fait et injures publiques à l’encontre de son propre père.





La famille Wade sise dans le populeux quartier de « Deggo » à Koki va certainement pousser un ouf de soulagement suite à l’arrestation de Matar Wade qui menait toujours la vie dure à son père. Habitué des faits, il saute sur la moindre occasion pour déshonorer publiquement son propre père. Dans la soirée du lundi dernier vers 21 heures, son père Mamadou Wade avait interdit à sa fille Fatou Ba Wade de se laver dans la salle de bain.