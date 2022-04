Kolda : Un exploitant forestier mortellement atteint par balle lors d'une patrouille

C'est l'émoi et la consternation à Sinthiang Seck, village de la commune de Ndorna dans le département de Médina Yoro Foulah. Un fils de ce village parti exploiter clandestinement la forêt en compagnie de ses camarades, est tombé par balle.

En effet, la patrouille des agents des Eaux et forêts est tombée sur un groupe de 19 personnes qui sont des trafiquants de bois dans la forêt. Après des tirs de sommation des agents des eaux et forêts, les ennemis de la forêt ont riposté avec insistance selon notre source. Il s'en est suivi des échanges de tirs qui ont fait tomber un des trafiquants de bois. Ainsi, les 18 autres se sont évadés dans la nature laissant derrière eux, un corps sans vie, 19 charrettes chargées chacune d'un billon de bois de vène, 02 ânes et 11 chevaux.