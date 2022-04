Le marchand ambulant ivrogne terrorisait les passants avec un couteau

I. Dione croupit en prison pour détention illégale d’arme blanche et ivresse publique manifeste.



Adepte du temple de Bacchus, ce marchand ambulant terrorisait les passants avec son couteau.



Il a été surpris par les éléments de la brigade de recherches de la police Grand-Yoff.



D’après les informations glanées par le journal L'AS, il est cueilli et conduit au poste de police.



Lors de son interrogatoire, I. Dione a fait savoir qu’il s’est armé contre les agresseurs.



Des arguments qui n'ont qui n’ont, malheureusement, pas réussi à convaincre les limiers.



Il est déféré au parquet pour détention illégale d’arme blanche et ivresse publique manifeste.