Brésil / Une fille de 15 ans meurt durant des relations sexuelles dans une voiture

Bien que la police attend toujours les résultats d’une autopsie, l’adolescente est soupçonnée d’être décédé d’une apparente crise cardiaque.



Gabrielly Dickson Alves Nascimento a été transportée d’urgence à l’hôpital le jeudi 29 juillet après que l’homme anonyme a réalisé qu’elle s’était évanouie pendant qu’ils avaient des relations sexuelles.



Il a déclaré à la police qu’il avait des relations sexuelles avec l’adolescente lorsque ses lèvres et sa peau sont devenues pâles et que ses mains « se sont tordues en arrière » derrière elle dans un spasme.



Les médecins de l’établissement médical UPA Jardim Casquiero à Cubatão, São Paulo, au Brésil ont diagnostiqué un arrêt cardio-pulmonaire mais n’ont pas pu sauver Dickson, et elle est décédée aux premières heures du matin suivant, le 30 juillet.



Un premier examen médical a révélé du sang dans le vagin, mais il n’y avait aucune autre indication d’une agression physique.



L’homme plus âgé, décrit comme un « assistant des services généraux », n’aurait été accusé d’aucun crime car au Brésil, l’âge du consentement sexuel est de 14 ans.



Amis, famille et voisins ont rendu hommage à l’adolescent via les réseaux sociaux. Les amis et camarades de classe de la fille l’ont décrite comme travailleuse, dévouée, heureuse et aimée de tous.



Le dernier message de Dickson sur Twitter, partagé deux jours seulement avant sa mort, disait : « Qui est-ce qui me déteste ? »