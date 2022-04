Mbeuleukhé : Trois individus dont un candidat au BAC déférés au parquet de Louga pour vol

Trois jeunes de Mbeuleukhé, déférés au parquet pour cambriolage

L’élève M.D. en classe de terminale au lycée de Mbeuleukhé risque de passer l’examen du Baccalauréat en prison. Et pour cause, il est accusé avec deux autres jeunes de la localité d’avoir cambriolé la boutique du commerçant Ibra Sarr. Ils sont placés sous mandat de dépôt depuis mardi dernier à la maison d’arrêt et de correction de Louga pour vol en réunion commis la nuit.





Dans la nuit du samedi 2 avril, les jeunes S.F, M.T et M.D. ont profité de l’obscurité pour cambrioler la boutique du commerçant sise à quelques mètres de la piste de production près du marché. Les malfrats ont défoncé la porte centrale du magasin pour emporter avec eux de la marchandise et une forte somme d’argent. Le lendemain, le propriétaire du magasin n’avait que ses yeux pour constater les dégâts causés par les voleurs.