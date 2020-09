Mbour : Un professeur d'EPS abuse d'une centaine d'enfants, son beau-frère politicien cherche à étouffer l'affaire

C. Sall, c'est le professeur d'Eps qui aurait abusé d’au moins d'une centaine d'enfants dans son quartier à Médine, durant plusieurs années.

Le prédateur sexuel se cachait derrière ses airs de personne pieuse, qui aime gâter les enfants pour assouvir son abominable libido.





De sources sûres, C. Sall a été découvert il y a deux ans de cela, mais aucune action n’avait été prise. A l’époque, il avait blessé un enfant et le problème avait été réglé à l'amiable entre les deux familles. C'est un cas similaire qui a permis de découvrir, une fois de plus, ses abus. Le professeur ciblait visiblement ses victimes qui étaient entre les tranches d'âge de 8 à 14 ans.





Cette-fois, il a porté son dévolu sur un de ses élèves. Il a blessé le gamin, qui, tombé malade, a raconté sa mésaventure à ses parents, qui ont fini par porter l'affaire devant la justice. Après son arrestation, d'autres victimes se sont manifestées.





Aux dernières nouvelles, son beau-frère, responsable politique et allié dans la coalition Benno bokk yakaar (Bby) est en train de soulever des montagnes pour que l'affaire se règle une fois de plus à l'amiable. Affaire à suivre.