Ngabou : la sextape du marabout avec l’épouse de son disciple, les 4 millions et le chantage

Une rocambolesque affaire secoue le village de Ngabou, situé à 9 km de Mbacké. Modou Lo Ngabou Junior, célèbre marabout de la localité, est au cœur d’un scandale mêlant sextape, adultère et chantage.



D’après Vox Populi, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, Modou Lo Ngabou a été filmé nu alors qu’il s’apprêtait à se jeter sur la femme d’un de ses disciples, établi à l’étranger, pour entretenir avec elle des relations sexuelles.



Si la dame a posé cet acte, c’était, selon le journal, parce qu’elle en avait marre d’être l’objet sexuel du marabout qui était censé lui offrir son hospitalité en attendant le retour de son mari.



Tout est parti des difficultés de l’épouse de l’immigré à honorer les loyers mensuels de son appartement à Dakar. Elle sollicite l’appui du marabout en se rendant à Ngabou. Ce dernier prend auprès du bailleur de la dame l’engagement de payer les 800 000 francs CFA d’arriérés de location qu’elle traîne.



Modou Lo Ngabou contacte ensuite son disciple pour lui demander d’aider son épouse à régler l’ardoise. Puis, il lui propose de l’héberger chez lui et ainsi leur éviter le stress de la cherté des loyers à Dakar. L’immigré accepte la proposition de son marabout. La femme déménage à Ngabou.



C’est à partir de ce moment, selon Vox Populi, qu’elle devient l’objet sexuel du marabout. Pour échapper à ses griffes, elle le filme dans une position inconfortable et montre la vidéo aux proches collaborateurs de Modou Lo Ngabou. Ces derniers, choqués, d'après le journal, dissuadent la dame de faire circuler la vidéo et la suppriment.



Malheureusement pour le marabout, l’épouse de l’immigré avait déjà partagé l’enregistrement avec un de ses amis. Ce dernier l’utilise pour faire chanter le marabout. Il réussit à lui soutirer deux millions à deux reprises.



C’est lors de la troisième demande d’argent que Modou Lo Ngabou décide de saisir d’une plainte la brigade de recherches de la gendarmerie de Touba. Le mis en cause est arrêté et placé en garde à vue. Il a été déféré au parquet de Diourbel hier, mercredi.



Informé de l’affaire, le mari cocu, lui, menace de porter plainte contre son marabout dont la réputation est désormais entachée par cette affaire.