Promesse de mariage rompue, une femme condamnée à rembourser son ex-fiancé

Un tribunal ougandais a ordonné à une jeune femme ayant rompu une promesse de mariage avec un homme de trente ans plus âgé à lui rembourser les 2.500 dollars dépensés pour financer ses études.



Selon des documents transmis à l'AFP, Richard Tumwiine, 64 ans, avait financé les études de droit de cette femme avec qui il entretenait une relation.



Mais la femme, jeune trentenaire, avait ensuite déclaré qu'elle ne "pouvait pas épouser un homme âgé".



"Étant donné que la promesse de se marier n’a pas été remplie", le tribunal a estimé que le plaignant avait droit au remboursement des quelque 9,4 millions de shillings ougandais (2.560 dollars) dépensés pour financer les études de la jeune femme, selon un jugement rendu jeudi par le magistrat Charles Mukobi.



La justice a en outre ordonné à l'étudiante en droit de payer un million de shillings (270 dollars) en dommages et intérêts pour le préjudice d'"angoisse psychologique".



Selon le tribunal, la jeune femme n'a pas présenté de défense ni assisté à l'audience dans la localité de Kanungu, à l'ouest de l'Ouganda. Elle n'a pas pu être jointe par l'AFP.



Le plaignant, un professeur à la retraite, a assuré vendredi à l'AFP que cette affaire lui avait "laissé des blessures permanentes au coeur".



Mais l’ancienne ministre et militante des droits des femmes Miria Matembe a estimé auprès de l’AFP que ce jugement "unilatéral" constituait "un cas classique de la façon dont les systèmes judiciaires favorisent les hommes".