Prostitution et défaut de carnet sanitaire : Une étudiante rencontre un client insatiable qui l'agresse

N'eût été l'intervention d'un taximan, la jeune prostituée allait passer un sale moment avec son client.





En effet, le soir des faits vers 3 h du matin, L. T., 27 ans a rencontré une prostituée au bar le Pélican. Ils conviennent d'un rapport sexuel moyennant 5.000F la passe.





La fille fait appel au taximan D. M. pour qu'il les transporte dans une maison close.