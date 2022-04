Résidence Khadim Rassoul : Un "Francenabé" brandit un couteau contre un chambellan et se fait sauver d'un lynchage par un policier

Un incident est survenu hier lundi, entre 14h et 15h, à la résidence Khadim Rassoul située en face de la grande mosquée de Touba ! En effet, un "Francenabé" a tenté d'entrer de force dans un salon où le khalife général des mourides recevait ses hôtes.



Mais un chambellan lui a refusé l'accès en fermant la porte pour lui barrer la route. Contre toute attente, l'homme né à Paris dans le 18 ème Arrondissement a brandi un couteau contre ledit chambellan selon des sources de Seneweb.



Toutefois, B.Diop âgé de 48 ans a été vite maîtrisé puis désarmé sur le coup. Et certains ont voulu lui faire la fête. Mais un adjudant de Police qui est tombé sur la scène, est intervenu avant de saisir le couteau.



D'après des témoignages recueillis, ce flic en tenue civile a, ainsi, sauvé l'émigré d'un lynchage en calmant les ardeurs. Conduit au Commissariat spécial de Touba, B.Diop a été interrogé sommairement.



En effet, le quadragénaire a déclaré que son couteau, c'est un sabre de l'islam " jasi l'islam". Toutefois, il a regretté son acte avant solliciter la clémence.



Malgré cela, l'homme a été placé en garde à vue dans les locaux de la police située au quartier Dianatou Mahwa où il a passé la nuit du lundi au mardi.



Mais il semble que le mis en cause ne jouisse pas de toutes ses facultés mentales d'après des confidences faites à Seneweb. Toutefois, l'enquête ouverte va élucider cette affaire sensible.