Rufisque : «pour chasser les mauvais esprits», le charlatan drogue et viole sa patiente

D. Ba est une jeune femme de 24 ans. Elle avait sollicité les prières de I. Sall, un marabout établi à Rufisque. Au cours de la consultation, ce dernier lui fait savoir que des mauvais esprits bloqueraient ses projets et ferait fuir ses potentiels époux. Et que pour les chasser, elle devait subir un «traitement» en deux étapes.



D’après Libération, qui relate l’affaire, D. Ba a d’abord bu une potion préparée I. Sall. Constatant que sa patiente était prise de vertiges, le marabout décide de passer à la deuxième étape du «traitement», qui consiste à introduire un autre produit dans son sexe.



Mais à la place du produit, I. Sall introduit son sexe. Lorsque D. Ba a recouvré totalement ses esprits, elle est allée directement au commissariat de Rufisque déposer une plainte pour viol contre le marabout.



Arrêté et placé en garde à vue, le mis en cause reconnaît partiellement les faits : il admet s’être livré à des attouchements sur la plaignante, mais nie l’avoir violée.