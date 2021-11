Diourbel : Un étudiant de l'ugb accuse un vieux de 64 ans d'avoir couché avec lui

E. S. Thiam, étudiant à l’Université Gaston Berger (UGB) accuse le père de son camarade de chambre, M Sène, d’avoir entretenu avec lui des rapports sexuels après l’avoir envoûté.



Une sulfureuse et rocambolesque affaire de relation contre nature éclabousse la ville de Diourbel .



Le jeudi 21 octobre dernier, E. S. Thiam s’était rendu chez son camarade de chambre universitaire pour récupérer les clés afin de rejoindre le campus social de l’UGB.



Une fois sur place, relate Le Soleil, il trouve M. Sène, père de son voisin.



Il a serré la main au vieux et lui a demandé de faire des prières pour lui, car il doit déposer des dossiers pour une préinscription en Belgique.



Le vieux l’a invité à prendre un bain mystique dans la salle de bain qui communique avec sa chambre à coucher.



Il demande à l’étudiant de se déshabiller et il s’exécute sans rouspéter.



Ensuite le vieux a commencé à caresser ses parties intimes avant de verser de l’eau sur sa tête.



Des accusations rejetées par le vieux de 64 ans qui accuse plutôt l’étudiant de s’être livré à un acte sexuel sur sa personne, au moment où il était courbé, jusqu’à éjaculation sur un morceau de tissu.



Son argumentaire n’a pas convaincu le juge qui l’a reconnu coupable d’acte contre nature. Le vieux a été condamné à 3 mois avec sursis.