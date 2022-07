Thiaroye Minam : rejetée par sa famille après sa grossesse hors mariage, la fille de 18 ans se suicide

C’était l’émoi hier, mercredi, au quartier Thiaroye Minam 1, dans la commune de Djeddah-Thiaroye Kao. Une fille de 18 ans, nommée Fatma Dop, s’est donné la mort en se pendant dans sa chambre.



D’après L’Observateur, qui rapporte le drame dans son édition de ce jeudi, la victime s’est suicidée en s’attachant le cou de filets de bain reliés au toit de la pièce. Elle a juste eu le temps de renverser la chaise sur laquelle elle se tenait pour mettre fin à ses jours.



Sa mère, qui était assise non loin de là, dans la cour de la maison familiale, a entendu le bruit de la chaise. Mais, renseigne le journal, elle croyait que celui-ci provenait de l’enclos des moutons. Au bout de quelques minutes, elle pénètre de la chambre et manque de s’évanouir. Elle découvre le corps de sa fille suspendu dans le vide. Elle crie de toutes ses forces pour lancer l’alerte.



Quelques minutes avant le drame, la mère de Fatma Diop s’inquiétait de la tristesse que dégageait sa fille. Lorsqu’elle l’a interpellée, cette dernière a esquivé la question. A ce moment-là, elle avait probablement pris la décision de se donner la mort.



D’après L’Observateur, Fatma Diop était hantée par l’attitude hostile de sa famille depuis qu’elle est tombée en enceinte des œuvres d’un homme qu’elle n’a pas réussi à identifier. Les membres de sa famille ne cessaient de lui marteler qu’elle avait souillé leur réputation. Ses grands-frères, d’après le journal, projetaient de l’expulser de la maison.



Lorsqu’elle a appris le plan de ses frères, Fatma Diop a menacé de s’en prendre à quiconque tenterait de la chasser du domicile familial. L’Observateur rapporte que durant sa grossesse et même après la naissance de son enfant, elle a été victime d’une dépression. Le journal croit savoir qu’en se donnant la mort, elle cherchait à abréger sa souffrance.



Son corps a été transféré à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour autopsie. Fatma Diop laisse derrière elle son enfant, sevré du sein de sa mère vendredi dernier, d’après un témoignage recueilli par le journal.