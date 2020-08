Touba : Un jeune de 17 ans poignardé par un ado de 14 ans au marché Okass

Au moment où ces lignes sont écrites, un homme âgé de 17 ans lutte contre la mort au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Cheikhouna a reçu un coup de couteau au niveau de l'abdomen, ce dimanche vers 18 h selon des informations de Seneweb.





L'incident a eu lieu au marché Okass plus précisément à hauteur de "réseau ba". La victime a eu une forte hémorragie à cause de la gravité de sa blessure. L'adolescent ensanglanté et cloué au sol, a été finalement évacué à l'hôpital par les sapeurs-pompiers.





Il est actuellement entre la vie et la mort, à en croire une source médicale contactée par nos soins.





Selon des témoins, son bourreau, Fallou Ndiaye, 14 ans, est entre les mains de la police.