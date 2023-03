Tribunal : une jeune fille condamnée pour avoir fracassé la hanche de sa grand-mère

A. Ciss, 20 ans, a comparu hier devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon Les Echos, elle n’a pas hésité à bousculer sa grand-mère, malgré son âge avancé. Cette dernière, 90 ans, s’est retrouvée aux urgences de l’hôpital de Thiès où elle a été opérée à la hanche.



Munie d’un certificat médical faisant état d’une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 90 jours, elle a attrait sa petite fille à la barre du tribunal.



A. Ciss a tenu à se justifier, arguant que sa mamie ne cesse de s’en prendre à sa mère. A en croire sa fille, cette dernière est abreuvée d’injures à longueur de journée. La mise en cause ajoute que le jour des faits, sa grand-mère était entrée dans sa chambre pour la frapper avec un gourdin qu’elle tenait. “Je l’ai repoussée, elle a chuté”, a-t-elle soutenu.



“Tu crois que c’est normal ce que tu as fait ?”, lui a posé le juge. A. Ciss de rétorquer : “Elle a menacé de tuer ma mère. Elle ne cesse de lui mener la vie dure.”



L’avocat de la grand-mère toujours hospitalisée a réclamé pour sa cliente la somme de 5 millions, en guise de réparation. Alors que le Procureur avait requis l’application pénale de la loi, A. Ciss a été finalement condamnée à 6 mois de prison dont 1 ferme, et à payer la somme d’un million à sa grand-mère pour la dédommager.



Le juge n’a pas manqué de la rabrouer : “Ce n’est pas à toi de régler le différend entre ta mère et ta grand-mère”.