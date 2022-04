Un charretier arrêté pour vol avec effraction et déféré au parquet

Le commissariat de Grand-Yoff a déféré au parquet le charretier S. Bâ pour vol avec effraction commis la nuit en réunion, avec usage d’un moyen de transport.



D’après L'AS, le bonhomme s’est introduit nuitamment au domicile du nommé Ch. Cissé, ferrailleur de profession, à Grand-Yoff, pour y voler un mouton avant de se fondre dans la nature.



Ch. Cissé, qui était sorti voir un ami, a constaté à son retour que son enclos de moutons a été visité. Pis, une partie du mur a été démolie et son bélier emporté.



Il entreprend alors des recherches. Et, en cours de route, il croise son ami Daouda qui lui fait comprendre que c’est S. Bâ qui aurait commis le manège.



Daouda précise même que S. Bâ a planifié le vol parce qu’il lui a proposé 150 000 francs pour qu’il participe au business malsain. Mais il a rejeté l’offre.



Face au refus de Daouda, S. Bâ, plus que jamais décidé à exécuter son projet machiavélique, fait appel à ses collègues charretiers pour accomplir sa sale besogne.



C’est ainsi que le ferrailleur C. Cissé s’est rendu à la Police de Grand-Yoff pour porter plainte contre le mis en cause.



Convoqué par les limiers, il s’est inscrit dans des dénégations sans convaincre les limiers. Au terme de sa garde à vue, il est déféré au parquet pour vol.