Un dealer, son père et ses acolytes se défoulent sur des policiers venus les arrêter

Il n'est pas rare, ces derniers temps, campe d'emblée le quotidien L'Observateur, de voir des interventions de forces de l'ordre être entravées par des violences et voies de fait exercées contre elles par des populations civiles.



C'est ce qui s'est passé, samedi dernier, au quartier Hamo 6, dans la commune de Wakhinane-Nimzatt, quand des policiers sont venus mettre un coup de pied à un réseau de trafic de drogue entretenu par des jeunes du coin.



Alors qu'il faisait 13h, les policiers de la Brigade de Wakhinane, à Guédiawaye, ont eu une désagréable surprise, lorsqu'ils ont voulu amener le nommé M. S. trouvé en possession de 18 cornets et 4 camelots de chanvre indien.



En effet, les agents de police ont été soudainement pris à partie par une horde de jeunes déchaînés ameutée de surcroît par le propre père du dealer.



Dans leur rébellion, les assaillants ont violemment caillassé les limiers. C'est ainsi que, dans la mêlée sauvage, un policier s'est retrouvé avec de graves blessures.



Finalement, quatre personnes, dont le dealer et son père, ont été arrêtées. Le reste de la bande s'est dispersé et le gros paquet conduit au poste de police de Wakhinane-Nimzatt.



Placé en garde à vue durant le weekend, tout ce beau monde a été déféré, hier, pour détention de chanvre indien, rébellion, outrage, violences et voies de fait à des agents de police dans l'exercice de leurs fonctions.