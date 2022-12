Un enseignant assène plusieurs coups de couteau à son collègue qu’il soupçonne de…

Ousmane Tounkara est un enseignant en poste dans le même établissement que son épouse. Un jour il débarque à l’école avec un couteau dissimulé dans ses proches. Il s’en servira pour poignarder à plusieurs reprises à la nuque son collègue Pape Amadine Diaw. Le péché de ce dernier : son étroite proximité avec son épouse.



«J’ai vu à maintes reprises Pape Amadine Diaw faire des clins d’œil déplacés à ma femme», a justifié Ousmane Tounkara lors de son procès devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. D’après L’Observateur, qui relaye cette affaire, en attaquant son collègue, le mis en cause lui aurait lancé : «Laisse ma femme tranquille.»



Le journal rapporte que le couple Tounkara bat de l’aile depuis six mois. Appelée à la barre pour témoigner, l’épouse de l’accusé pointe un changement d’attitude de son mari dû à ses récents soucis de santé. «Il y a quelques mois, rembobine la dame, il était malade. Après avoir fait le tour des hôpitaux, on s’est tourné vers un marabout. Ce dernier lui a donné des potions et des bains mystiques. Depuis lors, il ne cesse de faire des hallucinations.»



Tounkara avoue du bout des lèvres : «Je n’ai pas bien dormi ces derniers jours, cela a dû impacter sur mes agissements.»



Il a été condamné à un mois avec sursis.